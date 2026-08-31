招商局商業房託基金逾5.2億買紅磡學生公寓　較估值平7.2%

招商局商業房託基金（1503）宣佈，成功以約5.285億簽約收購九龍紅磡CM+U學生公寓，較獨立估值5.694億元，約有7.2%折讓。項目提供逾200個宿位及數個商舖，目前已100%租出，並於8月15日正式投入運營。



目前已100%租出 提供逾200個宿位

項目由房託基金於2025年年底購入CM+U尖沙咀學生公寓，目前已100%租出，並於8月15日正式投入運營。屬全新專才學生公寓，位於九龍紅磡漆咸道北，於2025年全新落成，樓高25層，總建築面積約4.2萬平方呎，共提供逾200個宿位及數個商舖。

據知，項目房間間隔多元，共設有多款戶型以供學生選擇，設有閱讀區、室內籃球場及室外休閒區等共享生活空間。

發揮招商局集團央企平台優勢

該房託基金指，將繼續圍繞大中華地區優質、多元及具韌性的資產進行佈局，發揮招商局集團央企平台優勢、招商蛇口產業協同能力及較低融資成本優勢，保持穩健財務紀律，推動每基金單位分派的長期可持續增長，為基金單位持有人創造穩定價值回報。

CM+U尖沙咀學生公寓。

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