北角皇都僅餘37伙待售　擬加價3至5%　設8.5萬呎基座零售商場

新世界（0017）旗下北角皇都今日（27日）公布最新部署，發展商表示項目全盤累售351伙，平均呎價近23,000元，佔可銷售單位逾90%，全盤僅餘最後37伙待售，餘貨短期將加價3至5%。另設四層高、總樓面面積約8.5萬平方呎的基座零售商場STATE THEATRE by K11，可提供40至50間舖，現開始招租，預計2027年開幕。



佐敦廣東道新盤最快下月登場

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，佐敦廣東道新盤項目現時籌備工作已進入最後階段，最快下月登場，項目鄰近高鐵，站主打一至兩房中小型單位。

至於，皇都最後待售的37伙，以90天即供計，售價736.3萬元至1,393.3萬元，呎價20,510元至31,089元。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左二）

基座零售商場STATE THEATRE by K11。

新世界2020年斥47.76億收購皇都戲院

北角皇都戲院於1997年結業，有超過70年歷史，其中戲院大樓更於2017年獲評為一級歷史建築。其後新世界於2020年斥資47.76億元收購整個物業，是香港歷來最高成交價強拍個案。新世界亦宣佈將為戲院部分啟動保育計劃，承諾會復修、保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌。

北角皇都。