北角皇都累沽307伙　推全新16.8萬置業禮遇　黃竹坑滶晨第2季登場

新世界（0017）旗下北角皇都今日（9日）宣布推出全新置業優惠，首3名購買指定一房的買家可獲贈價值16.8萬元家具禮遇。項目至今累沽307伙，共套現34億元，佔可售單位約92%。



另外，由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，預計將於第二季推出，項目將於本週五舉辦VIP晚會作軟銷活動。



新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目銷情理想，今日最新錄得成交，單位為26樓A8室，兩房連儲物室間隔，實用面積524平方呎。單位成交價1,041.7萬元，呎價19,880元。而全盤推售至今累售307伙，佔可售單位約92%，共套現34億元；成為首季新盤的吸金王。

累售307伙套現34億 成首季新盤吸金王

為回應市場需求，項目推出全新置業優惠，首3名購買指定一房的買家可獲贈價值16.8萬元家具禮遇。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣（左四）。

新世界發展營業及市務（特別項目）部助理總經理陳冬陽補充，皇都目前維港珍藏大宅系列全數四房單位已沽出，平均呎價35,000元，目前系列僅餘最後2伙三房單位。

皇都累計26組大手客買2伙

新世界發展營業及市務（特別項目）部助理總經理楊境豪表示，項目至今錄得26組購買2伙或以上單位的大手客，當中最大手客包括斥資約1億元購入兩個珍藏大宅單位，以及錄得一組買家以近5,200萬元連購6伙單位。

新世界旗下北角皇都。