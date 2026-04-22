北角皇都首宗「樓花摸貨」　三房戶3663萬沽、14個月升值3%

新世界（0017）旗下北角皇都即將於今年年底收樓入伙，目前樓盤依然在樓花期中，不過最新卻罕有出現首宗「樓花摸貨」（以確認人身份轉讓）成交，屋苑一伙樓花三房戶於二手市場以3,663.2萬元沽出予一名內地客，該單位在過去14個月帳面升值約2.9%。



上述「樓花摸貨」個案為皇都高層A1室，實用面積1,079平方呎，三房間隔，原業主在2025年1月份以3,560.7萬元買入單位。而在上月底則透過摸貨形式以3,663.2萬元轉售，即持貨約14個月，帳面獲利102.5萬元或升值2.8%。

新買家簽不可撤銷授權書 保障「摸貨」順利完成

是次新買家為內地客，今次交易更簽署不可撤銷授權書（IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY），以保障「摸貨」順利完成。

北角皇都。

料最終微賺約20萬

計及原業主去年入市需支付的印花稅約151.32萬元，以及發展商設提早成交現金回贈優惠，今次購入單位後480天內完成交易，現金回贈樓價3%，即約106.8萬元，計及有關補貼，原業主在向代理支付賣樓佣金後，預計仍微賺約20萬元。

早年香港樓市出現炒風，政府早於2010年起透過預售樓花同意方案，限制未入伙的新盤轉手，以減少炒賣活動。不過屬於「舊契」地盤的樓花不受預售樓花同意方案規管，買家在樓花期內仍可以轉讓。

北角皇都。

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