樂風｜太子壹號48小時內上銷售安排　首批招標30伙　最快下周開售

【樂風／周佩賢】樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於5月燒炭離世，該集團旗下太子基隆街新盤UPPER PRINCE，近期重新命名為太子壹號（ONE EDWARD），並由One Edward Development Ltd統籌發展及銷售。項目預告於48小時內公佈首張銷售安排，將以招標形式推出首批約30伙，最快下周開售。



One Edward Development Limited項目總監及發言人鄺紹民表示，項目已取入伙紙，將以現樓短期樓花形式發售。項目落實最快48小時內公佈首張銷售安排，將以招標形式推出首批約30伙，最快下周開售，價錢參考區內及鄰近港鐵站的項目。另外，項目於本周三（2日）開始接受公眾預約參觀現樓示位，預計11月交樓。

左起：中原地產九龍董事劉瑛琳、One Edward Development Limited項目總監及發言人鄺紹民、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（資料圖片）

全盤139伙 設平台或天台特色戶

One Edward太子壹號提供139伙，標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積205至487平方呎。另設連平台或頂層連天台特色戶，實用面積192至487平方呎。

預計第四季樓市續旺

中原地產獲該項目之獨家代理。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示， CCL今年累計錄得超過12%的升幅，創近3年新高。近期多個新盤銷情報捷，足證市場資金極其充裕，而且不乏購買力。樓市在剛性需求與長線投資者的雙重追捧下，預計這股旺勢將會延續至第四季。

中原地產九龍董事劉瑛琳預計，項目日後的租金回報可達4厘，能成投資收租客的搶手貨，對項目極具信心。

中原地產獲One Edward Development Limited委託，獨家策劃及銷售代理「One Edward太子壹號」。（資料圖片）

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