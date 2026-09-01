去樂風化｜新盤「太子壹號」重組新公司統籌銷售　樂風股權僅1.5%

【樂風／周佩賢】以「輕資產」模式經營的中小型發展商樂風集團（Lofter Group），其創辦人及主席周佩賢於5月燒炭離世，引起市場關注，該集團旗下太子基隆街新盤UPPER PRINCE，近期重新命名為太子壹號（ONE EDWARD），項目已取得入伙紙，將以現樓形式推售。



項目賣方3間公司於今年2月、即周氏離世前，已罷免樂風作為項目管理人的身分，並於3月重組新公司ONE EDWARD DEVELOPMENT Ltd統籌項目發展及銷售。該重組新公司項目總監鄺紹民接受傳媒訪問時表示，項目首階段擬招標發售，將以近日熱賣的西南九龍長沙灣叡璟I作價錢參考，又透露周佩賢離世前，已罷免樂風作為項目管理人的身份，而樂風僅佔項目股權1.5%。



周佩賢離世前已罷免樂風項目管理人身份

據報道指，項目賣方3間公司早於去年中，與樂風就項目管理和財務事項出現分歧，當時已開始安排接管項目，並於今年2月、即周佩賢離世前，罷免樂風作為項目管理人的身份，並於3月重組新公司ONE EDWARD DEVELOPMENT Ltd，統籌項目發展及銷售。該公司項目總監鄺紹民強調，項目總投資額估計逾10億元，而公司與樂風其他發展項目並無關連。

項目賣方3間公司涉逾100名投資者 樂風僅佔1.5%股權

鄺紹民又透露，太子壹號賣方的3間公司，涉及逾100名投資者，而樂風透過子公司持有的項目股權僅1.5%，往後推售時，也會獲分派其應得的金額。項目在貸款融資方面，一直獲集友銀行支持，財務狀況穩健，項目預計在11月交樓。又指項目已獲中銀香港（2388）及交銀等承做按揭，首階段擬招標發售，將以近日熱賣的西南九龍長沙灣叡璟I作價錢參考。

樂風集團旗下太子基隆街新盤UPPER PRINCE，近期重新命名為太子壹號（ONE EDWARD）。（資料相片）

UPPER PRINCE改名「太子壹號」 官網「去樂風」化 更獲股神融資

樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於5月燒炭離世，該集團旗下太子基隆街新盤UPPER PRINCE，近期重新命名為太子壹號（ONE EDWARD）。項目於上周五（28日）更新樓書並啟用新官方網站，其單位伙數及面積間隔與改名前相同。而樂風集團仍有份持有樓盤的控權公司的少部份股權，但新官網已全面「去樂風」化。

項目原定於今年3月底入伙，其後一度宣布延至11月底落成。惟最新資料顯示，該盤於6月25日已正式獲批入伙紙，意味項目將轉為以現樓形式推售。

樂風集團仍持有項目相關權益

值得留意的是，項目改名後，其舊官網已停用。樓盤最新運作的官方網站中，已完全找不到樂風集團的相關資料，並改為「One Edward Development Limited」名義。但新樓書顯示，項目之控權公司與改名前相同，其股東仍包括已故樂風創辦人及主席周佩賢，意味著樂風集團仍持有相關權益。

改名為太子壹號 伙數及面積間隔不變

另外，項目雖改名為太子壹號，但其伙數及單位面積間隔與改名前相同。樓書顯示，項目屬單幢式設計，合共139伙，實用面積由192至487平方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設13伙平台及天台特色戶。

「香港股神」任德章為債權人之一

除項目本身「變陣」外，其融資背景亦值得一提。項目除集友銀行提供融資外，現時亦獲另一間財務機構「本滙融資（亞洲）」向其借貸。資料顯示，該公司之股東及董事均為有「香港股神」之稱的任德章。

據悉，任德章為財經界猛人，有「股神」之稱。他與多間本港上市公司有關聯，譬如正乾金融控股（前稱為豐臨集團）（1152）、眾彩股份（8156）、中國信貸（8207）)以及中國包裝（0572）等。2014年7月，他與台灣商人謝偉琦合作收購了著名雜誌《福布斯》，而一舉成名。

右三：「香港股神」任德章。（政府新聞處圖片）

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