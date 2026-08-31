UPPER PRINCE改名「太子壹號」　官網「去樂風」化　更獲股神融資

樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於5月燒炭離世，該集團旗下太子基隆街新盤UPPER PRINCE，近期重新命名為太子壹號（ONE EDWARD），項目已取得入伙紙，將以現樓形式推售。



值得留意，項目於上周五（28日）更新樓書並啟用新官方網站，其單位伙數及面積間隔與改名前相同。而樓盤的控權公司亦無改動，意味著樂風集團仍有份持有，但新官網已全面「去樂風」化。



項目原定於今年3月底入伙，其後一度宣布延至11月底落成。惟最新資料顯示，該盤於6月25日已正式獲批入伙紙，意味項目將轉為以現樓形式推售。

樂風集團旗下太子基隆街新盤UPPER PRINCE，早前重新命名為太子壹號（ONE EDWARD）。（資料相片）

樂風集團仍持有項目相關權益

值得留意的是，項目改名後，其舊官網已停用。樓盤最新運作的官方網站中，已完全找不到樂風集團的相關資料，並改為「One Edward Development Limited」名義。但新樓書顯示，項目之控權公司與改名前相同，其股東仍包括已故樂風創辦人及主席周佩賢，意味著樂風集團仍持有相關權益，該樓盤未曾易手。

改名為太子壹號 伙數及面積間隔不變

另外，項目雖改名為太子壹號，但其伙數及單位面積間隔與改名前相同。樓書顯示，項目屬單幢式設計，合共139伙，實用面積由192至487平方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設13伙平台及天台特色戶。

「香港股神」任德章為債權人之一

除項目本身「變陣」外，其融資背景亦值得一提。項目除集友銀行提供融資外，現時亦獲另一間財務機構「本滙融資（亞洲）」向其借貸。資料顯示，該公司之股東及董事均為有「香港股神」之稱的任德章。

據悉，任德章為財經界猛人，有「股神」之稱。他與多間本港上市公司有關聯，譬如正乾金融控股（前稱為豐臨集團）（1152）、眾彩股份（8156）、中國信貸（8207）)以及中國包裝（0572）等。2014年7月，他與台灣商人謝偉琦合作收購了著名雜誌《福布斯》，而一舉成名。

右三：「香港股神」任德章。（政府新聞處圖片）

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