耀才葉茂林逾2億購渣甸山豪宅　兩個月豪花4億買「磚頭」

傳統豪宅區錄名人入市個案。耀才證券（1428）主席葉茂林，繼今年6月份斥資2.1億元買入銅鑼灣怡和街逾7,000平方呎巨舖後，再次大手入市，新近以逾2億元購入渣甸山豪宅新盤皇第一個三房戶，即過去兩個月豪花超過4.1億元買入「磚頭」。

據土地註冊處資料，渣甸山白建時道47號皇第中層A室，在上月21日連同兩個車位以逾2.056億元沽出，新買家為Yip Mow Lum，與耀才證券主席葉茂林的英文名字相同，料為同一人。上述單位實用面積2,848平方呎，採三房間隔，成交呎價72,196元。是次新買家支付約873.85萬元作為稅款，佔樓價約4.25%，意味以首置名義入市。

位於渣甸山白建時道47號的皇第，由資本策略（0497）、泛海國際（0129）等合作發展，樓高22層，僅提供16伙。項目自去年初發售至今，累積沽出10個單位，套現約19.35億元。而已售出的單位，成交價介乎1.68億至2.22億元，呎價5.89萬至7.8萬元。

發展商早前開放皇第現樓示範單位，屬於9及10樓B室的複式戶，實用面積2,849平方呎，兩房連雙套房及儲物室間隔，據知裝修費約1,500萬元，由著名設計師梁志天負責設計。該示範單位在本月亦以1.85億元沽出，呎價高達64,935元。

↓↓皇第複式示範單位直撃↓↓

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6月斥2.1億購怡和街巨舖

翻查資料，葉茂林近年不時入市，掃入各類磚頭，如今年6月份以約2.1億元向鄧成波家族購入銅鑼灣怡和街46至54號麥當奴大廈地下A號及F號地舖及地庫全層。舖位面積約7,566平方呎，呎價約27,756元。

此外，在2019年10月，葉茂林則以當時的「天價」760萬元向投資者「物流張」張順宜買入中環中心B1層單號車位。葉氏當時表示，該車位將作自用。