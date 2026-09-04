愉景灣新盤「滿 ‧意」擬下周招標賣樓　現樓錄逾2200人次參觀

香港興業（0480）與中信泰富合作發展的愉景灣北部住宅區「意濤」的「ONE TOSCANA 滿 ‧意」，今日（4日）開放6伙現樓單位予傳媒參觀。發展商透露，項目已取滿意紙，最快下周公佈銷售安排，大機會以招標形式發售。



香港興業國際銷售及市場推廣助理總經理陳秀珍表示，項目已取滿意紙，最快於下周公佈銷售安排，大機會以招標形式發售。招標意向價將參考南區及中、西半山一帶樓盤，因其景觀及周邊環境類近愉景灣。

錄逾2200人次參觀 逾五成為本地客

她又指出，項目前次開放現樓單位，接獲逾2,200人次參觀，當中逾五成為本地客，亦不乏外籍人士、內地高淨值人士及專才。而最新開放的6伙現樓單位，即日起開放予準買家預約參觀。

左起：中信泰富物業代理董事李肇文、香港興業國際集團銷售及市場推廣助理總經理陳秀珍、香港興業國際集團銷售及市場推廣助理總經理陳永盟。

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