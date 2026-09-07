會地DOUBLE COAST III加推94伙　折實均價20268元　入場費461.3萬

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST III，加推全新價單第3號共94伙，折實平均呎價約20,268元，折實售價461.3萬元起。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目加推3號價單涉及94伙，涵蓋7伙開放式單位、87伙1房、實用面積249至340平方呎，扣除最高折扣優惠10%，折實售價461.3萬由732.8萬元，折實呎價由18,526至21,553元。價單定價參考項目近期成交價。

⁠入場單位為第1B座2樓G單位，開放式戶型，實用面積269平方呎，折實售價461.3萬元，折實呎價18,526元。

至於DOUBLE COAST 系列自2026初至今已沽出254伙，整體已累沽566伙，套現45億元。

施政報告及首個五年規劃發表在即，黃光耀期望可降低首置印花稅門檻，以及為大灣區800萬人口提供專才置業機制，又料今年樓價有近一成升幅，望可做到價量齊升。

黃光耀續指，集團截至9月6日累沽出2,312伙，套現273億元，成交量及成交金額旨超逾去年水平。當中港島南岸DEEP WATER SOUTH沽出204伙，吸金38億元；啟德跑道區項目沽出1,537伙，吸金180億，當中Miami Quay沽出565伙，吸金60億元。

集團部署方面第4季招標賣種植道一號共6間洋房、九龍塘龍庭里8號The Monet，另亦不排除再推DOUBLE COAST II ，期望至年底集團成交額可超過300億元，或創5年新高。

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