紅磡映匯加推價單3號涉28伙　入場價575.82萬　暫超額逾11倍

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第六期映匯CHESTER II ，過去周末兩日加推兩張價單共58伙。最新加推價單3號涉及28伙，折實入場價為575.82萬元，折實平均呎價22,228元。發展商表示，Chester II 累收約1,400票，以首3張價單合共111伙計算，超額逾11倍。



價單3號加推28伙 入場價575.82萬

是次價單3號單位涉及28伙，實用面積278至418平方呎，屬一至三房間隔，扣除最高10%折扣優惠後，折實價575.82萬至1,037.7萬元，折實呎價20,713至24,825元。當中入場單位為16樓K室，面積278方呎，1房間隔，折實售價約575.82萬元，折實呎價約20,713元。

周六率先加推價單2號30伙

另發展商在周六（5日）亦加推價單2號30伙，實用面積由317至418平方呎，屬一至三房間隔，扣除最高10%折扣，折實價667.8萬至1,014.1萬元，折實呎價由19,982至24,261元，折實平均呎價21,898元。當中入場單位為6樓G室，則屬一房連儲物室間隔，售價為667.8萬元。

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