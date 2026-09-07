周末新盤成交269宗　叡璟I再沽清101伙　啟德海灣第2期單日沽86伙

周末再有一手新盤推售，過去兩日（5日、6日）新盤市場共錄得約269伙，較上周的188宗上升43%。當中叡璟I價單第三輪賣101伙再沽清，項目15日內價單連招標累沽482伙，吸金近45.6億元。另啟德海灣第2期及UNI Residence亦沽出貨尾單位，前者單日沽出86伙，後者兩日沽10伙。



叡璟I三度沽清 15日價單連招標累沽482伙

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街「叡璟I」，上周六第三輪銷售即日沽清價單101伙，當中A組大手買家錄42伙認購，套現逾3.8億元，合共有五組買連購四伙，涉資超過3,210萬元至3,900萬元。當中最大手買家斥資逾3,900萬元購4伙，分別1伙3房套單位 、2伙2房，以及1伙1房。

叡璟I昨招標沽18伙 最貴3房天台戶雙破頂

另於周日亦以招標沽18伙，更錄雙破頂招標成交，為第3A座48樓A室，實用面積655平方呎連天台面積597平方呎，屬三房套連梗廚及天台戶，以1.92億元沽出，呎價29,300元，創項目售價、呎價新高。據知，叡璟I三輪銷售，15日內價單連招標單位累計售出482伙，套現近45.6億元。

長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第一期「叡璟I」。

啟德海灣第2期單日沽86伙 UNI Residence兩日沽10伙

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣第2期，上周六價單賣100伙，單日沽出86伙，套現逾6.1億元。當中最大手買家擲逾5,300萬元購9伙一房單位，預計作長線收租之用。

萬科香港及永泰（0369）合作發展的沙田顯和里UNI Residence 上周六及日連錄10伙成交，成交金額由590.6萬元至849.8萬元，合共套現6,761.6萬元。

啟德海灣。

維港・灣畔沽出3伙 吸金逾4402萬

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012）及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港・灣畔」周末沽出3伙，吸金逾4,402萬元，分別是第1C座12樓、15樓及21樓B單位，實用面積489平方呎，同屬兩房連儲物房間隔，成交價由1,445.5萬元至1,504.6萬元，呎價29,560元至30,769元。

啟德跑道區項目「維港・灣畔」。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。