洗米華Mandy Lieu昔日愛巢　西半山珒然8120萬沽　貶值11%｜多圖

澳門商人、太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」）「舊愛」Mandy Lieu昔日所持有的西半山豪宅珒然高層單位，在2023年10月份遭債權人委託代理行以9,500萬元叫價推售，叫價較2014年買入價略高4%。不過最新資料顯示，該豪宅單位以8,120萬元沽出，較12年前買入價9,132.57萬元，帳面貶值約11%。



涉及單位為西半山豪宅珒然38樓，實用面積2182平方呎，屬三房間隔，望維港景。該單位最新以8,120萬元沽出，成交呎價約37,214元。承接新買家為ATLAS WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED，為一家非本地註冊公司，未知實際背後身份。

↓↓珒然極高層單位↓↓

睡房大床上方裝有天花鏡。

設弧形落地玻璃客飯廳、睡房大床上方裝有天花鏡

圖片可見，單位空間偌大，設有弧形全落地玻璃巨大客飯廳，裝修豪華，亦設有桑拿房及衣帽間等等。家中各樣的設備均為名牌，包括Miele咖啡機、B&O音響設備等等。主人房設計亦別具心思，中央擺放了King Size雙人大床，床上方裝有天花鏡，旁邊更設有按摩浴缸。

↓↓珒然極高層單位↓↓

2014年一筆過FULL PAY入市

資料顯示，單位原業主為洗米華「舊愛」Mandy Lieu，其於2014年以9,132.6萬元FULL PAY購入單位，亦是當年外界視為她與周焯華分手前的「愛巢」。直至2021年Mandy Lieu將單位抵押予新濠博亞（澳門）借貸，最終因未有還款而淪為銀主盤及遭沒收。

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