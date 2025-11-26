洗米華前妻妹信德中心銀主盤1.35億沽　呎價不足1.35萬、大蝕兩億

寫字樓市場走勢向下，港島區甲級商廈出現銀主盤大幅蝕讓沽售個案。上環信德中心西座商廈單位在2025年8月份淪為銀主盤推出市場放售，市場消息指，該物業新近以約1.35億元沽出，較2017年購入價貶值約1.85億元或58%。



值得留意，上述商廈原業主為目前正在停牌的先機企業（0176）或相關人士，該公司主要股東為楊素麗，即為「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹。



上述物業為上環信德中心西座15樓 1501、1502、1510、1511、1512A及1512B室，建築面積約10,011平方呎，物業大部份單位坐享開揚維多利亞港海景及城市景觀。在今年8月份淪為銀主盤，當時估值約1.4億元，呎價約1.4萬元。據最新市場消息，上述物業新近以約1.35億元沽出，成交呎價13,485元。

2017年買入價逾3.2億、貶值58%

原業主為先機企業（0176）或相關人士，於2017年以逾3.2億元購入，當時呎價高達3.2萬元，創當時大廈呎價新高水平。惟物業最新成交價插至約1.35億元，較2017年購入價貶值約1.85億元或58%。

上環信德中心。

事實上，先機企業（0176）或楊素麗，近期不斷有物業淪為銀主盤，如在11月初，旗下沙田嶺3幢獨立屋淪為銀主盤被接管，每幢洋房實用面積大約三千平方呎，市值合共約2.4億元。

上述3幢獨立屋的業主為三家不同公司名義，三家公司的董事均為楊素麗，與先機企業集團（0176）主席名字相同，料為同一人。值得留意，楊素麗為「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹。

↓↓沙田嶺3幢獨立屋現場環境↓↓