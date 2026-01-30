洗米華前妻妹沙田嶺3幢獨立屋淪銀主盤　下周一起招標

由周焯華前妻楊素梅的妹妹楊素麗持有的沙田嶺3幢全新獨立屋，在去年11月份淪為銀主盤被接管，該項目新近公佈銷售安排，將於2月2日至3月16日進行招標。項目每幢洋房實用面積大約三千平方呎，早前透過代理推出市場放售，據了解市值合共約2.4億元。



每幢獨立屋均設逾千呎花園、天台

事實上，該批獨立屋的樓書資料早前已上載至一手銷售資訊網，上述3幢獨立屋為大埔公路－沙田嶺段8513號、8515號、8517號，該批獨立屋與遠東發展（0035）旗下的沙田嶺畢架．金峰僅一條馬路之隔，實用面積分別為2,972、3,273、3,597平方呎，各自設有花園1,338至1,601平方呎，以及天台1,344至1,661平方呎。

該批獨立屋物業位於大埔公路沙田嶺段，駕車約8分鐘到大圍；約11分鐘到荔枝角商貿區。物業現為三幢兩層高的獨立屋，間隔由四房兩套起，涵蓋私人泳池及前庭空間。地下層與層之間的高度高達4.15米，落地大玻璃連接泳池。

富邦銀行委任羅兵咸永道作接管人

樓書資料顯示，上述3幢獨立屋的賣方為四大會計師事務所之一、羅兵咸永道（PWC）的蘇文俊和莊日杰，二人獲富邦銀行(香港)委任作為上述3幢獨立屋的接管人。事實上，蘇文俊和莊日杰近年專門擔任清盤人，以處理銀主盤物業等資產。

業主料為「洗米華」前妻妹妹、先機企業主要股東楊素麗

翻查資料，上述3幢獨立屋的業主為三家不同公司名義，三家公司的董事均為楊素麗，與先機企業集團（0176）主要股東名字相同，料為同一人。值得留意，楊素麗為「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹。