樂風｜太子壹號招標沽10伙　套現逾5548萬　高層較接手前賣平1.8%

【樂風／周佩賢】樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於5月燒炭離世，該集團旗下太子基隆街新盤UPPER PRINCE，近期重新命名為太子壹號（ONE EDWARD），項目在9月1日及4日分別推出19伙及17伙，合共36伙單位招標，截標日期分別為10月31日及11月15日。當中10伙單位今日公布招標結果，合共套現5,548.45萬元。



招標沽10伙 套現逾5548萬

今批招標沽出單位涉及10伙，分布在6、12及15樓的A、B、C、E、F室，實用面積205至357平方呎，折實售價410.04萬至約730.028萬元，折實呎價19,251至20,449元。當中最貴一伙為15樓E室，實用面積357平方呎，以730.028萬元沽出。

參考在2025年12月底以514.6萬元沽出的7樓B室，與今次沽出的15樓B室屬同樣面積及間隔，但以505.31萬元招標沽出，反映今次沽出的高層單位較低層賣平約1.8%。

全盤139伙 設平台或天台特色戶

One Edward太子壹號提供139伙，標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積205至487平方呎。另設連平台或頂層連天台特色戶，實用面積192至487平方呎。

UPPER PRINCE改名「太子壹號」

樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於5月燒炭離世，該集團旗下太子基隆街新盤UPPER PRINCE，近期重新命名為太子壹號（ONE EDWARD）。項目於8月28日更新樓書並啟用新官方網站，其單位伙數及面積間隔與改名前相同。而樂風集團仍有份持有樓盤的控權公司的少部份股權，但新官網已全面「去樂風」化。

項目原定於今年3月底入伙，其後一度宣布延至11月底落成。惟最新資料顯示，該盤於6月25日已正式獲批入伙紙，意味項目將轉為以現樓形式推售。

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