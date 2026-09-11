「收租王」永倫長沙灣青山道永倫大廈傳4.5億沽　劈價35%

有「收租王」之稱的永倫集團近年頻頻放售旗下房地產資產，旗下長沙灣商廈青山道412至420號永倫大廈，近兩年推出市場放售，最初於2024年11月索價7億元，其後再於2025年6月降價至6億元。據最新市場消息，永倫大廈最新以約4.5億元易手，較最初索價大幅低約2.5億元，減幅約35.7%，成交呎價約5,324元。



據知，該物業總建築面積逾80,000平方呎，全幢共29層，物業已於2023年完成翻新，翻新後設有電梯大堂。

近年推出放售索價7億 其後逐步降價

翻查資料，永倫早於2005年以1.3億元，向中銀購入長沙灣商廈青山道412至420號永倫大廈。近兩年永倫推出市場放售，最初於2024年11月索價7億元，其後再於2025年6月降價至6億元。以最新成交價計算，永倫持貨21年，獲利3.2億元離場，升值近2.5倍。

可改建學生公寓 涉187間房

物業現規劃為其他指定用用途（酒店），預計可改建為不少於187間房間之學生公寓，最多可容納400名學生。商舖部份可用作共享空間，公共廚房，健身室，遊戲室及自修室。市場人士估計，由於該商廈位處市區，交通便利，具備改裝學生宿舍條件。

永倫集團享有「收租王」之稱。

青山道永倫大廈。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。