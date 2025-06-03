「收租王」永倫青山道永倫大廈意向價近6億放售　較去年跌價15.5%

有「收租王」之稱的永倫集團近月頻頻放售旗下房地產資產，旗下長沙灣商廈青山道412至420號永倫大廈，新近委託萊坊放售，意向價近6億元，平均呎價約7,000元，較去年11月時的意向價7億元下跌15.5%。



可改建學生公寓 涉187間房

據知，該物業總建築面積逾80,000平方呎，全幢共29層，物業已於2023年完成翻新，翻新後設有電梯大堂。物業現規劃為其他指定用用途（酒店），預計可改建為不少於187間房間之學生公寓，最多可容納400名學生。商舖部份可用作共享空間，公共廚房，健身室，遊戲室及自修室。

整體發展成本低於酒店

萊坊投資部執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，目前13間高等院校共提供42,093個校內宿位，根據批准的學生簽證，宿位短缺達17,006個，顯示出學生公寓的數量不足。由於學生宿舍需求大，整體發展成本通常較低於酒店，回報高且穩定。

青山道永倫大廈。

2月份曾一周內沽3物業、套現近10億

事實上，永倫集團近年頻頻沽售旗下房地產資產，如在2月份一周之內連環沽出3項物業，套現接近10億元。當中包括青衣永倫800酒店以7.65億元沽出，同一周內以1.18億元沽出屯門仁政街地下16號慎成大廈1、2及3樓，以及以1.07億元沽出北角書局街28號國賓大廈2及3樓。

同時永倫集團亦以意向價6,116萬元放售金鐘遠東金融中心一伙極高層海景單位，較7年前商廈高峰期的購入價，大幅低逾1億元約或63%。此外，仍有多項商業物業在市場上放售，包括甲廈單位中環皇后大道中9號34樓、美國銀行中心13樓等。