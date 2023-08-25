長沙灣永倫大廈申請放寬兩成高度限制　擬建22層高商廈

據城規會資料，位於九龍長沙灣青山道412至420號的永倫大廈（前稱：金城商業中心），現劃為「其他指定用途」註明「酒店」 用地，最新向城規會申請改劃為「商業（5）」地帶，要求放寬高度限制，並建一幢22層高商廈。



放寬高度限制兩成 建22層高商廈

據知，申請人為永倫策略有限公司，要求由原先的建築物高度84米，放寬至100米或約兩成，以符合現代辦公室的標準和增加創新及可持續建築設計的靈活性。同時擬以地積比率為12倍，建一幢有三層地庫以及22層高的新式商廈，總樓面涉約66,961平方呎。

當中，最低三層用作零售和餐飲用途，其餘樓層擬議用作辦公室用途。地庫將主要容納停車場和相關機電設施。三樓將設有公用平台花園，以提供視覺調劑空間、加強自然通風及營造綠化空間予員工共用。

申請改劃加強國際金融中心的地位

申請人又指，改劃要求符合現行提供足夠商業樓面供應的政策措施目標，以加強香港作為主要國際金融中心的地位和促進香港經濟的競爭力。

另又指擬議建築物高度與周圍的建築物高度限制相符，而且容許未來的重建項目探索創新的建築設計或實現更好的視覺和空氣滲透，亦不會造成負面視覺、通風、交通或排污的影響。