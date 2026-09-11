中原CCL成份屋苑增加7個至150個　包括形薈、翰林峰、海之戀等

中原地產今日（11日）公布，旗下中原城市領先指數CCL於2026年9月11日公佈起，成份屋苑數目由143個增加至150個，當中港島有42個，九龍有42個，新界東有30個及新界西有36個。



新增成份屋苑有7個。港島區新增屋苑為形薈及翰林峰；九龍區新增屋苑為峻弦及天晉第一期；新界東新增屋苑為薈朗；新界西新增屋苑為東環及海之戀/海之戀‧愛炫美。

為更如實反映樓市走勢，中原地產不時檢討CCL成份屋苑數目。1999年9月中原城市指數誕生，當時指數由18個成份屋苑組成，期間經歷13次擴大，數目現今達到150個。

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