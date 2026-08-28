樓價轉跌！CCL報161.54點、按周跌0.38%　較歷史高位累挫15.5%

中原城市領先指數CCL最新報161.54點，按周跌0.38%，是8月6日內地對境外保單收益徵收兩成個人所得稅當周的市況。內地加強境外投資規管措施，港股受壓波動，樓市觀望氣氛濃厚，CCL連升2周後回軟，但連續3周企穩161點以上，指數仍為2023年9月初後近3年次高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，隨著近期新盤熱賣及二手盤源減少，業主叫價進取，買賣雙方持續拉鋸。有大型銀行上調定按息率，但加幅輕微，較H按息率仍低，定息按揭計劃亦延續，支持短期樓價繼續向好。第三季CCL目標挑戰165點，現時只相差3.46點或2.14%。



較2021年歷史高位跌15.57%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.52%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升19.76%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.90%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.57%。

CCL當前樓價較2021年歷史高位仍跌15.57%。（羅君豪攝）

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.57點，按周跌0.44%。CCL（中小型單位）報161.27點，按周跌0.41%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊結束2周連升，同為2023年8月中後逾3年次高。CCL（大型單位）報162.93點，按周跌0.21%，連升3周後回落，指數仍為2023年10月中後近3年次高。

新界西區樓價報144.09點，按周升0.21%，連升3周共0.97%。

四區樓價三跌一升

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報163.77點，按周跌1.51%，連跌2周共2.07%，指數仍為2023年8月中後逾3年第4高。九龍CCL_Mass報159.51點，按周跌0.30%，指數仍為2023年8月初後逾3年第6高。

新界東CCL_Mass報179.96點，按周微跌0.03%，指數上周急升逾2%後今周輕微回軟，仍為2023年6月初後逾3年次高。新界西CCL_Mass報144.09點，按周升0.21%，連升3周共0.97%，指數為2023年10月初後近3年第8高。

今年樓價暫升12.09%。

今年樓價暫升12.09%

2026年計，CCL暫時累升12.09%，CCL Mass升11.98%，CCL（中小型單位）升11.90%，CCL（大型單位）升13.07%，港島升16.85%，九龍升10.21%，新界東升13.45%，新界西升8.56%。

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