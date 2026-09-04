新盤搶焦點　CCL窄幅向上微升0.3%　近4周二手陷入拉鋸局面

中原城市領先指數CCL最新報162.02點，按周升0.30%，是8月12日西南九龍叡璟I公布首張價單102伙當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，長沙灣新盤開價吸引，市場反應熱烈，帶動整體樓市氣氛活躍，CCL重上162點，創2023年8月底後157周(逾3年)次高。



惟多個新盤陸續推售搶去焦點及購買力，加上不少筍盤已被消化，二手陷入拉鋸局面，影響樓價升勢受壓放緩，CCL窄幅向上，近4周處於161點到162點水平。第三季CCL目標挑戰165點，現時只相差2.98點或1.84%。



較歷史高位仍跌15.32%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.87%。

CCL較2025年3月財案前134.89點低位升20.11%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升19.26%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.32%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報163.04點，按周升0.29%，指數創2023年8月初後160周(逾3年)次高。CCL(中小型單位)報161.69點，按周升0.26%，指數創2023年8月中後159周(逾3年)次高。CCL(大型單位)報163.73點，按周升0.49%，指數創2023年10月初後151周(近3年)新高。

CCL當前樓價較2021年歷史高位仍跌15.32%。（羅君豪攝）

四區樓價二升二跌。新界西CCL_Mass報147.52點，按周急升2.38%，升幅為今年1月底後31周以來最大，連升4周共3.38%，指數創2023年9月初後156周(3年)新高。港島CCL_Mass報164.28點，按周升0.31%，結束2周連跌，指數為2023年8月中後158周(逾3年)第3高。九龍CCL_Mass報158.91點，按周跌0.38%，連跌2周共0.68%，指數仍為2023年8月初後160周(逾3年)第10高。新界東CCL_Mass報178.08點，按周跌1.04%，連跌2周共1.07%，指數仍為2023年7月底後162周(逾3年)第3高。

2026年CCL暫時累升12.43%

2026年計，CCL暫時累升12.43%，CCL Mass升12.30%，CCL(中小型單位)升12.19%，CCL(大型單位)升13.62%，港島升17.21%，九龍升9.80%，新界東升12.27%，新界西升11.14%。

2026年CCL暫時累升12.43%

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