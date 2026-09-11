樓價升完再跌！CCL報161.33點、按周跌0.43%　分析：樓價升幅放緩

中原城市領先指數CCL最新報161.33點，按周跌0.43%，是8月22日西南九龍長沙灣叡璟I首輪價單銷售180伙沽清當周的市況。長沙灣新盤貼二手價開售成焦點，二手業主開始願意接受議價，CCL單周回軟。近五周指數三升二跌，但企穩161點以上，仍為2023年9月初後逾3年第4高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手市場持續拉鋸，加上觀望9月中施政報告及美國聯儲局議息結果，令樓價處於爭持格局。不過近期開始有用家轉租為買，而且部份願意追價入市，相信短期樓價向升未變，但升幅放緩。CCL繼續向目標165點進發，現時相差3.67點或2.27%。



較2021年歷史高位跌15.68%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升19.36%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升19.60%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.75%，較2021年8月191.34點歷史高位跌15.68%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.15點，按周跌0.55%。CCL（中小型單位）報160.82點，按周跌0.54%。CCL Mass及CCL（中小型單位）分別仍為2023年8月底後逾3年第6及第5高。CCL（大型單位）報163.88點，按周微升0.09%，連升2周共0.58%，指數創2023年10月初後近3年新高。

中原城市領先指數CCL最新報161.33點，按周跌0.43%。﹙路透社﹚

新界東私樓樓價報174.13點，按周跌2.22%，連跌3周共3.27%。

四區樓價連續2周二升二跌

四區樓價連續2周二升二跌。新界東CCL_Mass報174.13點，按周跌2.22%，跌幅為今年1月中後34周以來最大，連跌3周共3.27%，指數仍為2023年9月初後3年第6高。新界西CCL_Mass報145.59點，按周跌1.31%，結束4周連升，指數仍為2023年10月初後近3年次高。

港島CCL_Mass報164.34點，按周微升0.04%，連升2周共0.35%，指數為2023年8月中後逾3年第3高。九龍CCL_Mass報159.58點，按周升0.42%，連跌2周後回升，指數為2023年8月初後逾3年第6高。

今年樓價暫升11.95%

2026年計，CCL暫時累升11.95%，CCL Mass升11.69%，CCL（中小型單位）升11.59%，CCL（大型單位）升13.73%，港島升17.25%，九龍升10.26%，新界東升9.78%，新界西升9.69%。

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