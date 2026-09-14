叡璟II全盤涉407伙　最細269呎一房連平台戶　明開價及開示位參觀

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」，今日（14日）上載樓書，涉及407伙，當中最細一伙為269呎一房連平台戶。發展商又預告明日（15日）開放示範單位，以及公布首張價單。



定價將參考第一期項目 最快下周開賣

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，第二期叡璟II將於日內上載樓書，該盤涉及項目的5A座及5B座，提供407伙，戶型包括一房至三房，平台及頂層特色戶，當中三房全數設有梗廚，最快明日開放示範單位及開價，定價將參考第一期項目、同區新盤，以及最新市況，開價後隨即對外開放示範單位，最快下周開賣。

叡璟II設407伙 涵蓋一至三房，平台及頂層特色戶

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，叡璟II設有407伙，實用面積269至730平方呎，戶型涵蓋一至三房，平台及頂層特色戶。

當中一房佔105伙，實用面積由306至323平方呎；兩房佔140伙，實用面積由412至461平方呎；三房佔140伙，實用面積由625至730平方呎，另設平台及頂層特色戶，當中平台戶11伙，實用面積由269至686平方呎，以及11伙頂層特色戶，實用面積由306至730平方呎。

另叡璟II亦首推三房套連儲物房及工作間連洗手間，屬「尊尚3房」的則王，實用面積730平方呎。發展商亦特意介紹第5A座28樓B室，客廳與三間睡房採用橫排式設計，望開揚的內園景致，主人睡房設偌大玻璃窗，可引光入室，亦設有中空玻璃設計。

實用面積最細269呎

當中最細一伙為5B座3樓E室，實用面積269平方呎，另設77平方呎平台，屬一房連開放式廚房間隔，浴室無窗屬黑廁設計。另最大一伙為5A座5樓至46樓B室、實用面積730平方呎，屬三房套連儲物房及工作間連洗手間間隔，當中5A座46樓B室屬連天台特色戶，連454平方呎天台。

當中最細一伙為5B座3樓E室，實用面積269平方呎，另設77平方呎平台，屬一房連開放式廚房間隔，浴室無窗屬黑廁設計。

最大一伙為5A座5樓至46樓B室、實用面積730平方呎，屬三房套連儲物房及工作間連洗手間間隔。

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