周末新盤跌近三成錄193宗　映匯沽136伙　啟德海灣4伙吸金逾4千萬

周末再有一手新盤推售，過去兩日（12日、13日）新盤市場共錄得約193伙，較上周的269宗跌28.3%。當中紅磡映匯首輪開賣價單單位138伙，即日沽136伙，有大手客斥逾4,130萬買5伙。另啟德海灣沽4伙吸金逾4,064萬元。



映匯即日沽136伙 大手客逾4130萬買5伙

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第六期映匯CHESTER II ，周六首輪賣價單單位138伙，即日沽出136伙，當中錄兩組大手客成交，每組分別認購5伙單位。其中最貴一伙大手客斥資4,130.37萬元，包括1伙三房及4伙兩房單位。另一組客人則認購5伙一房單位，涉資2,803.86萬元。

發展商亦加推45伙，當中入場單位折實為6樓H室，屬一房間隔，售價為578.88萬元。同時亦提供額外3伙單位招標發售，本周三（16日）次輪銷售。

啟德海灣沽4伙吸金逾4,064萬

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的「啟德海灣」周日沽4伙，成交包括1宗一房、2宗兩房及1宗三房單位，合共套現逾4,064萬元。其中第1A座6樓A單位，實用面積為771平方呎，屬三房套連儲物套房間隔，以1,738.8萬元成交，呎價22,553元。

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的「啟德海灣」。

維港・灣畔沽2伙 吸金3037.4萬

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012）及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港・灣畔」 ，周日沽出2伙，吸金3,037.4萬元。分別是第1C座28樓G室及10樓B室，實用面積513及489平方呎，屬兩房及兩房連儲物房間隔，分別以1,606.4萬元及1,431萬元，呎價約31,314元及29,264元。

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012）及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港・灣畔」。

DOUBLE COAST III三房套連儲物室創標準戶雙破頂

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST III，周日沽2伙，套現近3,418萬元。其中第1A座33樓B室，實用面積696平方呎，屬三房套連儲物室間隔，以1,812萬元成交，呎價26,034元，該成交價及呎價創項目標準單位新高。DOUBLE COAST III至今累售568伙，套現逾45.1億元。

由會德豐地產、恒地（0012）、中國海外（0688）及新世界（0017）合作發展的啟德DOUBLE COAST III。

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