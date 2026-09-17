美國加息｜奧雅納王兆麒料港銀跟加　樓市「買轉租」新盤價量齊跌

周四（9月17日）凌晨，聯儲局宣布加息0.25厘，為3年來首次加息，符合市場預期。香港金管局跟隨美國步伐，將貼現窗基本利率上調0.25厘至4.25厘，即時生效。



奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，美國9月議息宣布加息0.25厘，預計香港主要銀行短期內將相應上調最優惠利率0.125厘，但料香港年內不會再加息。當正式啟動加息時會對市場造成實際及心理上的影響，增加現有供樓人士的負擔，削弱市場購買力，並會令部分準買家「轉買為租」，為剛復甦的香港樓市帶來挑戰。



新盤料貼市價賣樓 下半年或「價量齊跌」

他續表示，未來幾個月新盤反應相信會比較參差，發展商仍以貼市價形式賣樓，而開價相對吸引的新盤仍會受到市場歡迎。但隨著市場購買力慢慢耗盡，相信下半年出現「價量齊跌」的局面。

今年餘下時間樓價料反覆向下

王兆麒預計，香港樓價於2026年餘下時間會反覆向下，但全年樓價仍會上升約半成。而明年上半年樓市走勢或重回2025年的狀況。2027上半年有機會蒸發今年全年樓價升幅，而下半年有望回穩。

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒。

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