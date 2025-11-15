一個原因解釋負資產數字暴跌　JLL曾煥平：唯一解釋｜財策相對論

政府在10月底公佈第三季負資產數字，最新為31,449宗，較第二季37,806宗按季減少16.8%，而且較今年第一季的40,741宗，累積回落大約23%。今集《財策相對論》請來仲量聯行（簡稱JLL）香港主席曾煥平，和我們分享他對於負資產數字大幅下跌的看法。



負資產數字大跌 唯一解釋：選擇還多些本金

曾煥平認為，目前負資產數字大跌的唯一解釋是，該類負資產人士在過去一年內不斷還錢，直至已經跌出負資產。他舉例指，假如有負資產人士早在9年前入市，即目前為止他已經還錢9年，期間他有可能選擇還多些本金，變相至今有可能已跌出樓價25%至30%。不過曾煥平認為這些個案未必太多，但市場上仍有一定相關個案。

至於未來負資產數字走勢，他認為如果政府在樓市平穩下，所公佈的負資產數字是下跌的話，未來如果樓市上升一點，負資產數字只會越來越少。

啟德是很巧妙的地方 由數個發展商控制

被問及當前市況回暖，有個別新盤可以即日沽清，啟德區有新盤加價三成，是否反映發展商不需再劈價賣樓。

曾煥平認為其實啟德是一個很巧妙的地方，大部分都是數個發展商控制，發展商突然加價，需留意是否以加價去襯托另一個項目。認為加價不一定是看好樓市，亦有機會是銷售策略之一。

啟德一帶近年有大量新樓盤落成。

仍謹慎開價 採以量為先、套現為主要目的

又指目前發展商買樓仍希望以量為先，套現為主要目的，仍然是很小心謹慎去處理開價，例如最近油塘通風樓項目首張價單價錢亦以優惠價開盤，亦非特別激進。所以整體而言，發展商仍然是維持以優惠價推盤的政策，暫時看不到發展商因應最近的市場氣氛好轉，而大幅提升價錢。

啟德區新盤。