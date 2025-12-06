撻訂隨時破千　經絡曹德明：發展商用私家偵探追差價｜財策相對論

一手市場轉旺，惟新盤撻訂數字急增。有地產代理行數據顯示，今年第三季新盤撻訂宗數錄381宗，按季急升44.9%，亦預計全年撻訂數字或近1,000宗。市場出現有買家因為撻訂而被發展商追差價，最終更要破產收場。今集《財策相對論》請來經絡按揭轉介首席副總裁曹德明，和我們分享他對於新盤撻訂數字急增的看法。



高位入市買家陸續上會 料撻訂將減少

曹德明認為，新盤撻訂數字在第三季度增升，主要是因為數年前高位入市買家選擇撻訂所致，隨着該類高位入市買家逐漸成功上會承造接揭，及目前市場上新推出的新盤開價亦較低，他料出現大量撻訂的情況亦會減少。

撻訂王柏瓏。

追差價屬履行「必買必賣」合約

至於，最新有新盤買家撻訂而被發展商追討至破產，曹德明表示發展商追差價是履行「必買必賣」合約。他舉例指，早年樓價上升，發展商亦沒有向業主追收物業升值部分，反觀目前樓價下跌，如撻訂後物業值價較撻訂前有貶值，根據「必買必賣」合約，發展商是有權向買家追收差價。

不過，如果買家在簽署臨時買賣合約後，不再進一步簽署「必買必賣」合約及支付餘下樓價，即這意味買樓程序已結束，發展商亦不會就此追收買家差價。

發展商出動私家偵探查買家

曹德明指，撻訂買家亦可以分為兩類，分別是有能力如常成交但卻選擇撻訂，另一類是沒有能力所以撻訂。至於要如何區分這兩者，發展商則需要更深入調查，有時甚至需要聘請私家偵探了解買家是否真的無法承造按揭，然後再決定下一步行動。