愉景灣滿•意下周招標15伙　定價參考港島區　三房大單位最多借9成

香港興業國際（0480）與中信泰富合作發展的愉景灣北部住宅區「意濤」最新一期「ONETOSCANA 滿•意」，今日（17日）上載首張銷售安排，將於下周一（21日）以招標形式推售15伙，涵蓋兩房至三房一套戶型，實用面積介乎597至1,061平方呎。



香港興業國際集團銷售及市場推廣助理總經理陳永盟表示，項目將於下周一以招標形式推售15伙，包括5伙兩房單位，實用面積由597至599平方呎，及10伙三房一套單位，實用面積由954至1,061平方呎。價錢將參考中、西半山及南區一帶。

他續指，項目開放現樓後，以兩房及三房一套戶型接獲最多查詢，客源以自住買家為主，但亦不乏投資者。

三房大單位買家 最高可獲9成高成數按揭方案

因此考慮到自住客需求，項目設「360天現金付款計劃」，以長成交期幫助他們資金周轉。凡於120天內提前付清樓價，更可額外獲享 最高3% 「提早付清樓價現金回贈」。此外，發展商夥拍指定財務機構，為三房一套房大單位買家設高成數按揭方案，提供最高9成第一按揭。

談及是次美國加息，陳永盟指港銀未有跟隨加息，相信市場亦會逐步消化加息消息。

中信泰富物業代理有限公司董事李肇文介紹，是次推出招標發售的第6座13樓B單位，實用面積 597平方呎。單位屬巨型兩房設計，客飯廳長逾 6.6米、闊約3米，主人睡房長近4.7米，在擺放大型衣櫃及工作或梳妝枱後仍可「三邊落床」。

「ONETOSCANA 滿•意」第6座13樓B單位，實用面積597平方呎，單位屬巨型兩房設計。（李煥好攝）

「ONETOSCANA 滿•意」第9座13樓D單位，實用面積1,061平方呎，三房一套間隔。（李煥好攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。