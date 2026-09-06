愉景灣滿 ‧意現樓曝光！兩房融入寵物空間　三房採日式北歐風設計

香港興業國際（0480）與中信泰富合作發展的愉景灣北部住宅區「意濤」的「ONE TOSCANA 滿 ‧意」，日前開放6伙現樓單位予傳媒參觀，當中包括2伙家居布置單位及4伙交樓標準單位。



兩房融入寵物空間、直播創作設計

是次開放的家居布置單位為第9座11樓C單位，實用面積599平方呎，屬兩房間隔，層與層之間的高度約3.1 米。該單位以多功能家居為設計方向，融入寵物空間、直播創作及居家健身等用途，面向Park Toscana中央公園。

客廳牆身設貓布道、攀爬架

室內以淺木、暖白及綠色為主調，家具線條簡潔，布局可因應住戶生活及興趣調整。而客飯廳設開放式廚房，連接用餐區及客廳。客廳附設展示櫃，牆身設有不同高度的貓步道、攀爬架及貓咪玩樂設施等。

↓↓第9座2至15樓C單位↓↓

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主人房化身「KOL 直播室」

兩間睡房規劃為多用途空間。主人房布置為「KOL 直播室」 ，設有拍攝及直播設備、場景布置、展示層架及植物。另一間睡房布置為居家健身房，配備健身、瑜伽及球類設施，並利用牆身收納運動用品。

↓↓第9座2至15樓D單位↓↓

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三房套層與層之間高度約3.1米

另一間家居布置單位為第9座11樓D單位，實用面積1,061平方呎，採三房一套房間隔，層與層之間的高度約3.1米。該單位之家居布置以「Japandi（日式北歐風）」為主軸，結合日式侘寂與北歐風格。

採日式北歐風設計 主人套房設弧形窗

客飯廳長約6.5米，闊約3.6米，色調以淡雅木紋、奶白及橄欖綠為主，配以木製家具、柔和照明及自然質感的擺設。

該單位設有三間睡房。主人套房設有弧形窗，可觀賞室外景觀。其餘兩間睡房分別設定為不同用途，其中一間睡房規劃為親子遊戲學習室，結合閱讀、玩具收納與玩樂功能，並設有童趣裝飾，窗外可見綠化景觀。另一間睡房設為靜觀角落，配置休閒茶座，牆面掛有水墨與書法畫作，窗外同樣享有綠意，可供住戶閱讀或休息。

獨立梗廚設計 內連工作間

單位採獨立梗廚設計。設有U 型工作枱面，備餐空間充裕，並配備一系列品牌廚電，包括蒸焗爐、氣體煮食爐、電磁爐、抽油煙機、雪櫃、洗衣乾衣機、洗碗機及酒櫃。廚房亦設工作間連洗手間，適合家庭住客。

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