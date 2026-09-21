周末新盤錄42伙　皇璇沽12伙吸金3.47億　101 Kings Road沽兩伙

周末未見有一手新盤推售，過去兩日（19日、20日）新盤市場共錄得約42伙，較上周的139宗69.7%。當中北角皇璇沽出12伙大宅及特色戶，套現近3.47億元，炮台山101 Kings Road沽兩伙，吸金逾7,957萬元，另DEEP WATER SOUTH 沽兩伙，套現近3,613萬元。



北角皇璇沽12伙 套現近3.47億

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，即日沽出12伙大宅及特色戶，套現近3.47億元，整批單位成交價1,830萬元至5,860萬元，成交呎價29,000元至42,000元，平均成交呎價接近35,000元。

當中最貴一伙為31樓A單位，為屬兩房雙套工作間及儲物室間隔，實用面積1,465平方呎，5,860萬元，呎價4萬元。

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」。

炮台山101 Kings Road沽兩伙 吸金逾7957萬

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road單日沽兩伙，吸金逾7,957.3萬元，分別為頂層連天台特色戶31樓A單位及分層兩房戶22樓D單位。當中其中31樓A單位，實用面積 1,291平方呎，連36平方呎平台，以及953平方呎天台，以6,455萬元，呎價5萬元，創項目的售價及呎價新高。現時全盤僅餘下最後4伙待售，累計已沽出247伙，套現金額超過27億元。

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road。

DEEP WATER SOUTH 沽兩伙 套現近3613萬

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH， 周末沽兩伙，套現近3,613萬元，同屬兩房套連梗廚，涉及為第2C座38樓C室，實用面積為563平方呎，以1,856.2萬元沽出，呎價32,970元。另一伙為第2B座11樓A室，實用面積577平方呎，以1,756.5萬元沽出，呎價30,442元。

黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH 。

啟德海灣周末沽4伙 兩房梗廚1096.5萬沽

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的「啟德海灣」，周末沽4伙，涉及為2伙一房以及2伙兩房單位。其中第1A座21樓M單位，實用面積為481平方呎，屬兩房梗廚間隔，以1,096.5萬元成交，呎價22,796元。9月暫累沽146伙，套現約12億元。

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的「啟德海灣」。

#LYOS複式戶1272.2萬沽

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS，周末沽出最後一伙複式C座16號單位連車位，實用面積782平方呎，連182平方呎地下花園、1樓平台及304平方呎天台，成交價1,272.2萬元，呎價約16,269元。

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS。

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