西沙SIERRA SEA「炒上炒」！兩房套665萬沽　16個月炒升近四成

樓市轉旺，市場上不斷有業主短炒獲利。西沙SIERRA SEA 有業主以665萬元沽出兩房套單位。據知，原業主於今年2月買入單位，持貨僅7個月，帳面獲利93萬元離場。若扣除稅務等使費，料業主仍能大幅獲利近73.5萬元。



值得留意的是，該單位在2026年初短炒轉手，當時帳面已升值約19%，如連同是次短炒計，單位樓價16個月累升近四成。



美聯物業聯席區域經理區祺彬表示，是次成交為西沙SIERRA SEA 1B期5座低層J室，實用面積443平方呎，屬兩房套間隔，最新以665萬元沽出，呎價15,011元。

據知，原業主於2026年2月斥572萬元購入，持貨至今7個月，是次轉手帳面獲利93萬元，單位期內升值逾16.3%。若扣減佣金、印花税等交易使費19.52萬元後，料該業主實賺近73.5萬元。

單位「炒上炒」 16個月累升近四成

翻查資料顯示，是次成交單位早於2025年5月以480萬元一手沽出，當時呎價10,835元，不足一年後該業主以572萬元沽出單位，呎價12,912元，單位帳面已炒高92萬元或19.2%。換言之，是次成交單位樓價16個月累升約185萬元或38.5%。

西沙SIERRA SEA 。（黃祐樺攝）

西沙SIERRA SEA 。（黃祐樺攝）

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