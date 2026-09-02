西沙SIERRA SEA短炒唔停！兩房685萬沽　扣使費1年料實賺168萬

樓市氣氛轉旺，部份新盤錄短炒成交，當中西沙SIERRA SEA 一伙兩房最新以685萬元沽出，呎價約15,428元。原業主於2025年6月以約499萬元買入，持貨1年多轉手，帳面升值186萬元。若扣減入市成本，料實賺約168萬元。



中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為西沙SIERRA SEA 1B期2座中層G室，實用面積444平方呎，屬兩房間隔，單位最初以700萬元叫價放盤，經議價15萬元後以685萬元沽出，呎價15,428元。至於，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。

持貨逾1年 扣使費料實賺168萬

據了解，原業主於2025年6月以499萬元購入單位，持貨約1年多，是次轉手帳面上獲利約186萬元，單位期內升值37.3%離場。若扣減佣金、印花税等交易使費約18萬元後，料該業主實賺約168萬元。

西沙SIERRA SEA。（黃祐樺攝）

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