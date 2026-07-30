SIERRA SEA再錄短炒！兩房656萬沽　上手一年多帳面炒升3成半

樓市氣氛轉旺，西沙SIERRA SEA再錄短炒，屋苑一伙兩房最新以656萬元沽出，呎價約14,808元。原業主於2025年6月以約483萬元買入，持貨1年多轉手，帳面升值173萬元。若扣減入市成本，料實賺約逾156萬元。



兩房減價24萬 終656萬沽

中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為SIERRA SEA 1B期5座低層H室，實用面積443平方呎，屬兩房間隔，單位最初以680萬元叫價放盤，議價24萬元後，終以656萬元沽出，呎價14,808元。至於，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。

西沙SIERRA SEA。（黃祐樺攝）

持貨1年多轉手 扣使費賺逾156萬

據知，原業主於2025年6月以483萬元購入單位，持貨約1年多，是次轉手帳面獲利約173萬元，單位期內升值35.8%離場。若扣減佣金、印花税等交易使費約16.64萬元後，料該業主實賺約156.4萬元。

西沙SIERRA SEA。（黃祐樺攝）

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