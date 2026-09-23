何文田瑜一天台大宅曝光！採Burgundy紅酒莊設計靈感　裝修費兩球

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一，今日（23日）開放一伙全新天台特色大宅的現樓示位予傳媒參觀。發展商透露，該單位設計以法國布根地（Burgundy）紅酒莊為靈感，裝修費逾200萬元，全盤僅餘3伙同類特色戶，將採「善價而沽」策略。另外，項目於今日加推最後6伙兩房戶，下周一起開始招標。



天台特色大宅將「善價而沽」

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，瑜一累售772伙，佔全盤逾9成，套現逾137億元；而8月至今售出11伙，套現約2.9億元。項目將於今日上載最新銷售安排，加推全盤最後6伙兩房戶，均位處中高層並望海景，將於下周一起（28日）以招標形式推出，價錢參考屋苑同類單位成交價及景觀而定。

瑜一累售772伙、套現逾137億

為支持項目銷售，集團宣布聯乘國際頂級生活品牌麥迪森集團(The Madison Group)，推出「瑜尚非凡」十‧一限時優惠，為指定的兩房或以上單位買家送出總值804 萬元家品禮遇。

法國布根地Burgundy紅酒莊為靈感

是次開放的天台特色示範單位為瑜一第5座（5A）28樓A單位，實用面積1,213平方呎，連820平方呎天台，單位設計以法國布根地（Burgundy）紅酒莊為靈感。

特色牆、軟墊餐椅、躺椅及座地燈均採酒紅色主調

客飯廳以酒紅色（Burgundy/「布根地紅」）為主調，間隔方正，長約6.9米、闊逾5米，層與層之間高度約3.5米，設吊燈。客廳設酒紅色特色牆，配米白色梳化及儲物櫃，另設酒紅色躺椅及座地燈。落地玻璃趟門外連43平方呎露台，可望何文田京士柏上配水庫遊樂場及京士柏運動場，並眺望西九龍一帶地標及海景。

飯廳設橢圓形雲石餐桌及酒紅色軟墊餐椅。飯廳旁設內置樓梯，直達820平方呎私人天台。天台設戶外餐飲區、休閒梳化及綠植，可望東九龍海景及何文田一帶綠景。

+ 5

主人房可三邊落床

主人套房與客飯廳同向，前方為綠景，床頭採深棕色軟墊設計。主人房布局方正，大床可三邊落床，兩側床頭櫃以金屬元素點綴。房內設衣櫃及梳妝台，衣櫃設開放式展示層架，另設葉紋細節吊燈。浴室採明廁設計，設獨立淋浴間及浴缸，牆身及地台採天然石材。

+ 5

設品酩間、書房 梗廚家電齊備

單位設有品酩間，以金屬框玻璃趟門與客廳連接，設木質紋理、黃銅細節及雲石，配備美國SUB-ZERO Mini Wine Bar、展示式酒櫃及高桌吧椅，可作家中款待親友之用。書房牆身採暖棕色紋理飾面，設訂製收納櫃及開放式展示層架，與客飯廳同向，景觀為園林景致。兒童房牆身採暖黃色牆紙，設開放式收納櫃及書桌。

廚房採梗廚設計，牆身及地台採天然石材，工作檯面為人造石材。廚房配備雪櫃、蒸爐連微波爐、焗爐、洗碗碟機、保溫櫃、酒櫃、洗衣機、乾衣機、煮食爐、電磁爐、廚具及咖啡機，並設獨立空調機，連接儲物室及洗手間。

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一。

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