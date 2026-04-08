何文田瑜一．天海、黃竹坑BLUE COAST各錄「雙破頂」高價成交

新盤市場錄高價成交個案。華懋集團及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一．天海，今日（8日）以招標形式售出兩伙，單日套現約6,360萬元。



其中一伙為瑜一．天海頂層3房特色大宅，位於2B座29樓A室，實用面積1,145平方呎，採三房一套連儲物室間隔，附設內置樓梯直上862平方呎天台，成交價4,777萬元，呎價41,721元，成交價及成交呎價均創瑜一‧天海新高。

瑜一系列累沽715伙、套現逾121億

華懋銷售及市場總監封海倫表示，瑜一系列累計售出715伙，總銷售金額涉逾121億元。

至於長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST，今日（4月8日）以招標形式售出第1A座36樓A室，實用面積1,263平方呎，採4房1套連儲物房及洗手間間隔，成交金額達4,407.87萬元，成交呎價34,900元，成交價及呎價均創項目「雙破頂」紀錄。

BLUE COAST累售1152伙、套現逾202億

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，BLUE COAST系列項目至今累售1,152伙，合共套現逾202億港元。

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