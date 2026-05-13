何文田瑜一．天海兩房海景戶2151萬沽　發展商送7萬蚊音響禮券！

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IA期項目瑜一．天海，今日（6日）再錄高層維港海景兩房成交，套現逾2,151萬元。而發展商亦為該買家送贈價值7萬元之丹麥音響品牌Bang & Olufsen禮券。



發展商表示，最新標售單位為第2A座26樓B室，實用面積597平方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價2151.96萬元，呎價約36,046元，享向南維港開揚景致。

市場消息指，買家為內地客，心儀單位擁向南座向及可享維港海景景觀，另外眼見本地樓價近月升幅顯著，故參觀後即決定入標。是次成交之兩房單位可獲贈價值港幣7萬元之丹麥音響品牌Bang & Olufsen禮券。

項目累售738伙 套現逾126億

另外發展商又指出，項目同類型維港方向的兩房分層單位，於本月已錄得7宗成交，套現逾1.3億元。現時位處於第2A座之維港兩房戶僅餘5伙可售單位待沽，相信買家會把握機會入市。而「瑜一」系列累計銷售達738伙，總銷售金額逾126億元。

瑜一。（李明珠攝）

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