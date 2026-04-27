瑜一‧天海部署招標6伙海景戶　全新現樓兩房示範單位曝光｜多圖

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第IA期項目瑜一．天海，今日（27日）首度開放全新經裝修兩房連儲物室現樓示位予傳媒參觀，並即日開放予公眾參觀。發展商透露，項目今日上載新銷售安排，推出6伙海景兩房戶，於5月1日起招標發售。



華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目已屆現樓，本月初至今沽出11伙，套現逾2.78億元，當中不乏破頂成交。而開售至今累售724伙，套現逾123億元。項目睇樓客及年內買家中錄逾六成為內地人士。項目尚餘120伙待售。

她透露，項目於今日上載新銷售安排，推出6伙與是次示位同類型的向維港兩房戶應市，將於5月1日起招標發售。另外，項目將推出「瑜你共鳴」限時優惠，於5月1日至31日期間，凡購入56個指定單位的買家，可獲贈丹麥音響品牌禮券，總價值506萬元。

是次開放的現樓示位為瑜一‧天海第2座（2A）25樓B單位，實用面積597平方呎。單位靈感源自項目標誌的藍花楹樹，以貴族深綠（Royal Green）作主色調，配合多種天然木材傢俱。單位層與層之間的高度約 3.225 米，連接約27平方呎露台，配以落地玻璃趟門引光入室，讓室內更明亮開揚，外望維港海景。

客飯廳採長形開則 間隔寬敞實用

客飯廳採長形開則，間隔寬敞實用，長約5.8米、闊約2.85米。客廳中間位置擺放貴族綠色茶几，配以高雅的米白色沙發。至於另一邊的飯廳，擺放不規則淺木餐桌，搭配深綠色圓形餐椅。

廳房同向 主人睡房外望海景

主人睡房及睡房方面，主人房及睡房與客廳同向，以貴族深綠作主調，特大窗戶有利採光，可以欣賞維港景色。主人房外接約16平方呎工作平台，在市區中可以同時欣賞維港景觀及東九龍海景。而另一間睡房搭配與主人房同一風格的高身拼木色衣櫃連展示櫃，提供充足收納空間，並設特色床頭櫃。

採梗廚和明廁 家電齊備

另外，單位廚房採梗廚設計，連接儲物室及洗手間，為住戶增添儲物位置，空間使用上更為靈活。廚房工作檯面採用亮麗人造石材，牆身採用仿雲石紋理瓷磚鋪面。廚櫃設有感應燈帶，方便煮食時隨時開燈，並配備多款歐洲品牌的電器及爐具，包括蒸焗爐、炒鑊及雙頭氣體煮食爐及抽油煙機，以及德國品牌之嵌入式雪櫃及洗衣乾衣機。

至於浴室採用明廁設計，選用仿雲石紋理瓷磚打造牆身及地台，配備一系列國際品牌浴室設備，如德國品牌座廁、洗面盆、浴缸，以及意大利品牌洗面盆水龍頭和花灑套裝。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。