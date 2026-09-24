BLACKPINK│Jisoo代言Alo Yoga大中華首店開業 K11 MUSEA七千呎舖
撰文：蔡偉南
出版：更新：
新世界（0017）旗下 K11 MUSEA再有全新租戶進駐。由韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）擔任代言人的美國運動時尚品牌Alo Yoga，其大中華地區首店於本周在尖沙咀K11 MUSEA開業，據悉舖面面積逾7,000平方呎。品牌今年正式拓展大中華市場，除香港外，亦將陸續進駐北京、上海、深圳、杭州、成都及澳門等城市。
近年積極推進品牌升級的K11 MUSEA，亦迎來多個國際品牌趕於國慶黃金周前開業。除了Alo Yoga外，近期亦有Prada複式雙層店及Bottega Veneta期間限定店進駐；今年首三季則先後引入Miu Miu、Max Mara及IWC Schaffhausen等品牌，Balenciaga及Delvaux亦擴充店舖規模。
K11 MUSEA上半年銷售額升40%創新高
K11 MUSEA今年上半年銷售額按年增長約40%，創開業以來同期新高；其中珠寶鐘錶及國際奢侈品牌類別會員消費額，分別按年增加80%及20%。
K11 MUSEA上半年營業額飆40%創開業新高 珠寶鐘錶表現亮眼01獨家｜LV K11 MUSEA 旗艦店申請酒牌 首間LV餐廳、Cafe將登場五一黃金周｜K11 MUSEA首4日旅客消費增1.25倍 最大額消費200萬K11 MUSEA年內完成首階段品牌升級 Balenciaga複式5千呎巨舖開幕
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。