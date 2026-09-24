BLACKPINK│Jisoo代言Alo Yoga大中華首店開業　K11 MUSEA七千呎舖

新世界（0017）旗下 K11 MUSEA再有全新租戶進駐。由韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）擔任代言人的美國運動時尚品牌Alo Yoga，其大中華地區首店於本周在尖沙咀K11 MUSEA開業，據悉舖面面積逾7,000平方呎。品牌今年正式拓展大中華市場，除香港外，亦將陸續進駐北京、上海、深圳、杭州、成都及澳門等城市。



近年積極推進品牌升級的K11 MUSEA，亦迎來多個國際品牌趕於國慶黃金周前開業。除了Alo Yoga外，近期亦有Prada複式雙層店及Bottega Veneta期間限定店進駐；今年首三季則先後引入Miu Miu、Max Mara及IWC Schaffhausen等品牌，Balenciaga及Delvaux亦擴充店舖規模。

K11 MUSEA上半年銷售額升40%創新高

K11 MUSEA今年上半年銷售額按年增長約40%，創開業以來同期新高；其中珠寶鐘錶及國際奢侈品牌類別會員消費額，分別按年增加80%及20%。

由韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）擔任代言人的美國運動時尚品牌Alo Yoga，其大中華地區首店於本周在尖沙咀K11 MUSEA開業，據悉舖面面積逾7,000平方呎。

由韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）擔任代言人的美國運動時尚品牌Alo Yoga，其大中華地區首店於本周在尖沙咀K11 MUSEA開業，據悉舖面面積逾7,000平方呎。

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