當時唔捨得賣？曾拆元朗又一新城　優品360林子峰今1800萬沽地舖

舖市前景曙光未明，有資深投資者甩手「鐵約收租舖」。元朗又新街一個面積不足400呎的地舖，最新獲內地買家斥1,800萬元承接，該舖由「滙豐ATM」租用多年，去年月租水平為9.8萬元。以最新成交價計算，租金回報達6.5厘。



而舖位原業主為優品360創辦人之一林子峰，他於12年前將該處由酒樓改裝成「又一新城」商場，並拆售狂賺近4億元後，如今再將當年特意留下的「銀行鐵約舖」套現離場。



涉及物業為元朗又新街37-51P號又一新城地下L2及7A1號舖，建築面積約385平方呎，鄰近商場入口。該舖位於本月初以1,800 萬元成交，呎價約46,753元。新買家以普通話拼音姓名作登記，料具內地背景。據悉，物業由「滙豐銀行ATM」租用多年，於2025年時，其租金水平為9.8萬元。若以該月租計算，料內地買家享約6.5厘回報。

元朗又新街37-51P號又一新城地下L2及7A1號舖，建築面積約385平方呎。（網上相片）

優品360創辦人林子峰持有

值得留意的是，原業主以「展晉有限公司（UP EASE LIMITED）」作登記，公司股東及董事均為物業投資者、優品360創辦人之一林子峰。事實上，該地舖所在的「又一新城」，其大業主正正就是林子峰本人。

購入酒樓改裝為商場 拆售套現近4億

回顧「又一新城」的發展史，該商場前身為一家酒樓，位於元朗又新街富祐閣地下及1樓，總樓面面積約12,452平方呎。林子峰於2014年以1.475億元購入該址，其後斥資近5,000萬元將其大翻新改裝成商場，共劃分出149個小型舖位。項目隨後進行拆售，當年套現近4億元。

又一新城前身為酒樓，位於元朗又新街富祐閣地下及1樓，總面積約12,452平方呎。（資料圖片）

元朗又新街37-51P號又一新城。（網上相片）

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