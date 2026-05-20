林子峰放售上水天平新城商場連停車場　市值8.4億　每月收租420萬

資深投資者林子峰極積放售旗下物業，最新委託第一太平戴維斯以公開招標出售上水天平路48號天平新城及停車場，該物業以現狀連現有租約出售，市值約8.4億元，截止日期為7月16日（星期四）正午12時。



兩年半前斥資1.1億完成大型翻新

物業為兩層高商場連屋邨地舖，及提供471個車位的停車場組成，商舖總建築面積近98,500平方呎，據知現業主於兩年半前斥資約1.1億元為物業完成大型翻新工程。

資深投資者林子峰。

出租率百分百

目前商舖出租率百分百，有眾多承租逾10年的連鎖品牌作為核心租戶，如麥當勞、大快活、百佳超級市場及屈臣氏等，除了零售餐飲，亦有24/7健身中心及天平護老中心。

除了穩健商場租金，項目附設的停車場亦是另一穩定收入來源 。天平邨及安盛苑的住戶對私家車位比例高達14.5比1，穩定泊車需求帶動停車場收費年年遞增 。

每月總租金近420萬 回報率6厘以上

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，天平新城及停車場是一個防守性強的收益型資產，現時每月總租金收入近420萬元，回報率達6厘以上，新買家接手後在短中期內無需投入重大資本開支。

2015年5.43億購入 若市值價沽料帳面賺約近3億

據知，林子峰在2015年9月以約5.43億元購入，若成功以市值8.4億沽出，轉手帳面賺約2.97億元或55%。

目前商舖出租率百分百，有眾多承租逾10年的連鎖品牌作為核心租戶。

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