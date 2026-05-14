林子峰新蒲崗六合街地盤再放售　市值2.6億　較逾一年前低13%

資深投資者林子峰旗下新蒲崗六合街3號工廈地盤再次放售。據知該地盤目前市值為2.6億元，較2025年2月份的市值3億元，低約13.3%。該地盤已完成地基工程，新買家購入後可即時依循「標準金額補地價」政策，快速申請更改土地用途作酒店發展，並可迅速投入學生宿舍營運。



地基工程已完成 最高建築面積約8.2萬呎

物業地盤面積約5,700平方呎，根據地契屬工業或倉庫用途。受惠於工廈活化政策中放寬工廈物業地積比率的措施，地盤之地積比率已獲城市規劃委員會批准放寬20%，令地積比由12倍提升至14.4倍，最高可建建築面積達約82,080平方呎。

新蒲崗六合街3號工業地盤

可快速申請作酒店發展學生宿舍

目前，地盤地基工程已完成，新買家購入後可即時依循「標準金額補地價」政策，快速申請更改土地用途作酒店發展，並可迅速投入學生宿舍營運。

世邦魏理仕香港資本市場部副董事黃鴻洸表示，隨著香港政府推動「國際教育樞紐」的發展，海外學生人數持續上升，近年學生宿舍項目成為市場投資者焦點。

資深投資者林子峰

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