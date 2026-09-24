愉景灣「滿•意」加推5伙　下周一起招標發售

香港興業國際（0480）與中信泰富合作發展的愉景灣北部住宅區「意濤」最新一期「ONE TOSCANA 滿•意」，加推4伙高層2房戶，包括第6座11及12樓B單位和第9座11及12樓C單位，擁覽廣闊Park Toscana中央公園景，更首度推出 1伙2房平台特色戶，為第6座1樓B單位，下周一 (28日) 起招標發售。



香港興業國際銷售及市場推廣助理總經理陳永盟表示，「滿．意」獲高淨值客人及投資者追捧，本周連錄2宗極高層2房戶高價成交，造價成愉景灣全新豪宅項目新指標。

中信泰富物業代理有限公司董事李肇文表示，今日首度推出之第6座1樓B單位2房平台特色戶，座向南方，前迎開揚園景與翠綠山巒。單位實用面積559平方呎，客飯廳長逾6.6米、闊約3米，客廳更連接219平方呎巨型私人平台。

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