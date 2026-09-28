澳門基金上環柏廷坊銀主盤3.785億沽　星資Shorea Capital買入

澳門基金OCTA CAPITAL持有的上環文咸東街22至26號柏廷坊全幢物業，在今年4月份淪為銀主盤，被接管人委託代理推出放售。據最新資料，該全幢物業最終落實以3.785億元沽出，而促成交易的代理上周已公佈，新買家為新加坡投資管理公司 Shorea Capital，是次屬該公司首次進軍香港住宿市場。



據最新資料，上環文咸東街22至26號柏廷坊全幢物業，於9月底登記交易，成交價為3.785億元，新買家為NEXIA LIVING (HONG KONG) LIMITED，公司董事包括LIM, KEONG WEE及TEO, QUEE LAM EUGENE，二人均為Shorea Capital的重要高層人員。

促成上述成交的高力上周已率先表示，Shorea Capital計劃申請將這座23層高商業項目改建為高質素住宿項目，是次投資主要看準香港住宿市場存在供求失衡的結構性機遇，尤其港島區具備優越地段、專業營運及優質管理的住宿產品供應持續緊張，惟市場需求亦不斷增長，進一步凸顯相關資產的發展潛力及投資價值。

上環文咸東街22-26號柏廷坊全幢物業。

計劃改建高質素住宿項目

柏廷坊為一幢商業大廈，地盤面積約3,817平方呎，總建築面積約58,000平方呎。於1990年落成，並持有市場罕有的999年地契。物業地下至3樓設有商舖樓層，4樓以上為商業樓層，外牆採用玻璃幕牆設計，每層樓面面積約2,300至4,400平方呎。

據悉，Shorea Capital過往於英國參與多項增值型商業項目翻新及ESG導向資產優化項目，並於澳洲負責酒店及商業綜合重建項目的發展管理工作。此外，Shorea Capital亦曾於亞太區就企業房地產交易提供策略顧問服務，包括企業私有化及大型投資組合出售等項目，擁有成熟的資產管理及增值往績。

銀主為恒生銀行

翻查資料，上述全幢物業主為AEW VIA HK 1 LIMITED。據了解，持有該全幢物業的公司為澳門基金OCTA CAPITAL，其公司董事姓蔡及姓孫。

該大廈早於2016年底由基金斥約10億元向建生國際（0224）購入，並於2019年透過代理推出市場放售，當時市值約18億元，直至近期被接管出售。不過該項目在2022年3月曾向恒生銀行抵押貸款，最終被恒生委託接管人富事高（FTI Consulting）沒收物業。

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