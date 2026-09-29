西沙2A期SIERRA SEA沽714伙　吸金逾40億　頂層天台戶曝光｜多圖

新地（0016）旗下西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA，將以現樓招標形式推出第2A期頂層特色戶。發展商又指，預計短期內獲批轉讓同意書，並將於10月至11月期間分批安排買家辦理成交及交樓手續。第2A期至今累沽714伙，總銷售金額超過40億元。



發展商將以現樓招標形式推出頂層特色戶，屬第5座28樓A室，實用面積835平方呎，連合共434 平方呎雙平台及683平方呎天台，屬三房套連工作間間隔。客廳與三間睡房均同向，客飯廳由大門起計最長逾7.3米，闊約3.25米，間隔方正實用，空間闊落分明，大廳亦設大幅落地玻璃趟門，以增加採光。

↓↓第2A期SIERRA SEA第5座28樓A單位頂層特色戶↓↓

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三間睡房望開揚山景及海景

睡房 1、睡房 2及主人房均面向東南方，望開揚山景及海景。窗邊預留電位，住戶可自行配置電動窗簾。每間睡房均設大幅玻璃窗，以增加採光及空間感，其中主人睡房更設L型落地玻璃窗，主人浴室採用三件頭設計，配置浴缸、坐廁及洗手盆，並配備電熱水爐及浴室寶。

單位以梗廚設計，採長形布局，工作檯面寬敞，另連接另一戶外平台，有助引入自然光及加強空氣流通。 由客飯廳平台沿樓梯上可到達面積683平方呎的私人天台，可靈活規劃為 BBQ派對區、戶外餐聚空間、瑜伽伸展區或親子休閒天地。

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA。

新地代理執行董事胡致遠。

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