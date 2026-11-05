牛頭角站、The ANGLE天橋告吹！新地犧牲車場　數億建24小時通道

【新鴻基地產/觀塘/創紀之城/The Millennity/The ANGLE/行人天橋網絡】新鴻基地產（0016）原定為旗下觀塘巧明街98號商廈The Millennity興建戶外行人天橋，接駁至牛頭角港鐵站之餘，亦能為基座商場The ANGLE（前稱「三布目 Scramble Hill」）引流。豈料這項籌備近十年「大計」，在臨門一腳遭地區人士「強烈反對」而告吹。



對此，新地決定「犧牲」自家物業的出租空間，將被取消的天橋走線移入創紀之城一期停車場內，建成一條有冷氣的24小時室內行人通道。整項工程造價料花費數億元，最新修訂圖則已重新刊憲，若審批順利料最快於2028年底落成。



巧明里戶外天橋一段被取消

上述的行人天橋原方案是由牛頭角站橫跨觀塘道及巧明街，連接創紀之城一期與The Millennity，並接駁至橫跨觀塘道、連接創紀之城二期的現有行人天橋。惟政府於9月4日就項目的修訂方案刊憲，宣布取消原先沿巧明里及橫跨巧明街、直接連接The ANGLE的一段戶外天橋，僅保留橫跨觀塘道及連接至創紀之城一期的部分。

↓↓行人天橋原方案↓↓

行人天橋原方案包括由牛頭角站橫跨觀塘道及巧明街，連接創紀之城一期與The Millennity/The ANGLE。不過在9月4日刊憲，宣布取消原先沿巧明里及橫跨巧明街的一段戶外天橋（紅圈部份）。（李煥好攝）

籌備十年臨門遇阻 棄建戶外橋向自己「開刀」

新鴻基地產工程管理部策劃總監麥啟華「吐苦水」指，集團早在2016年便向政府提議興建上述行人天橋，以接駁牛頭角站至The ANGLE商場及由康文署管理的InPARK公園。這項方案籌備多時一直相當順利，過去十年間的多次諮詢均「冇任何反對意見」。直到今年三月刊憲後，卻突然收到地區持份者的反對聲音，指天橋會對「周遭一啲景觀造成影響」，並影響採光與空氣流通。

新鴻基地產工程管理部策劃總監麥啟華。（李煥好攝）

面對突如其來的阻力，麥啟華指出，團隊最終決定「退一步」，取消跨越巧明街及巧明里的戶外天橋段，改為內部穿梭方案。換言之，新地選擇向自己的地盤「開刀」，計劃將被取消的天橋移入創紀之城一期，改為建造室內行人通道，以化解爭議。

全長約280米 數億造價新地「全包」

麥啟華介紹，在新修訂方案下，由牛頭角站跨越觀塘道約170米的天橋將維持不變。其後，行人會直接步入創紀之城1期一樓，穿過一條闊5米、長約100米的全新室內冷氣通道，再經由一條長約7米、設於1期與6期之間的新建有蓋天橋進入6期大堂，最後沿用現有天橋直達The ANGLE商場。計及舊有未被取消的天橋部分，整項接駁工程全長約280米。

↓↓新地擬議的新通道發展方案↓↓

據牛頭角天橋新規劃圖，行人會直接步入創紀之城1期一樓，穿過一條闊5米、長約100米的全新室內冷氣通道。（發展商提供）

提供24小時冷氣 營運成本長遠上升

雖然現有方案的橋身較原方案短，但工程難度與造價卻絲毫不減。麥啟華透露，因涉及大量室內改建工程，例如需要拆牆、重整空間、加裝扶手電梯，更要將行人通道與無冷氣的停車場徹底分隔開，整體造價與舊方案相若，估計高達數億元，且全數由新地「自掏腰包」。此外，由於室內通道需提供24小時冷氣，長遠的營運及電費開支更不跌反升。

「大方啲」犧牲停車場空間 最快2028年底落成

為落實這條室內通道，麥啟華嘆道，集團需要讓出創紀之城1期停車場的收租車位空間。但雖然停車場的可用面積減少，但透過重新規劃車位的排列方式，能維持原有的車位總數，同時新圖則亦符合標準。有新地相關人士亦無奈坦言，既然「地區人士唔畀我哋喺公眾嘅後巷嗰度起條天橋，咁無辦法啦」，唯有選擇妥協「大方啲，你入埋嚟我度行啦」。

麥啟華預料，若刊憲程序順利，政府可望於明年第一季批出施工許可，最快2028年年底完工。雖然走線有變，他強調，新方案的通達性及接駁功能並無打折扣，行人在轉為室內後反而可以「舒舒服服」行入商場及寫字樓，形容這最終是一個「Win-win（雙贏）」局面。

打造通道為The ANGLE「鋪路」 規模與APM相若

新地此番斥巨資完善行人接駁網絡，有部分原因是為了幫助位於通道末端的The ANGLE商場「鋪路」。該商場總建築面積約50萬平方呎，規模與APM相若。新地租務部總經理孫雅茵介紹，The ANGLE主打「首店經濟」及「動漫潮玩」兩大概念，期望打破觀塘寫字樓一帶在周末水靜鵝飛的局面，將該區轉化為一家大小及年輕人周末消閒的落腳點。她料，當這條造價數億元的行人接駁通道於2028年落成後，將能吸納更多的跨區人流到商場。

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