深圳科企富豪再掃港樓　7628萬購凱旋門四房　曾幫襯長實「樓神」

九龍站頂級豪宅再錄內地富豪入市！深圳上市公司「大族激光」董事長高雲峰，最新透過公司名義以7,628萬元，連車位買入凱旋門一伙四房雙套豪宅，呎價近6萬元。而原業主持貨21年，帳面賺4,663.5萬元或約1.6倍離場。



值得留意，這位科企老闆實則是港樓的「資深玩家」，過往曾多次入手香港豪宅及非住宅物業商廈。甚至乎，他曾幫襯過長實（1113）「樓神」趙國雄，即斥逾1億元購入一伙中半山豪宅。



涉及單位為凱旋門1A座高層戶，實用面積1,281平方呎，屬四房雙套間隔。單位於上月中旬，連車位以7,628萬元售出，呎價59,547元。資料顯示，買家以「GAO PTY LTD」名義作登記，負責簽署相關文件之人士為GAO YUNFENG，與深圳大族激光董事長高雲峰的英文名字相同，料為同一人。

原業主持貨21年 升值約1.6倍

另外，原業主早於2005年斥2,784.5萬元一手購入單位，另以180萬元購入車位，共入市成本為2,964.5萬元。該業主持貨21年，帳面賺4,663.5萬元，單位期內升值約1.6倍。

九龍站凱旋門。（資料圖片）

曾斥逾1億元 向「樓神」趙國雄購中半山豪宅

值得留意的是，高雲峰及相關人士非首次踏足香港樓市，過往曾多次在港買賣豪宅。翻查資料，高雲峰最矚目的一次入市要追溯到2020年。當時他以個人名義斥資1.035億元，向長實（1113）執行董事、有「樓神」之稱的趙國雄，購入中半山雅賓利大廈一伙中層單位連車位。該單位實用面積1,948平方呎，當時成交呎價高達53,131元，更創該屋苑標準戶的呎價歷史新高。

中半山雅賓利大廈。（代理相片）

除了傳統豪宅，他亦有投資非住宅物業。於2024年，高雲峰斥資8,118萬元，購入中環些利街2至4號LL Tower商廈基座UG至1樓全層。該物業佔地約4,934平方呎，呎價約16,453元。

高雲峰入圍胡潤富豪榜

據瞭解，「大族激光」專從事工業鐳射加工設備、機器人、自動化生產線等智慧裝備生產、研發和銷售，為全球最大的鐳射加工設備上市公司。高雲峰於今年3月，以155億元人民幣財富位列《2026胡潤全球富豪榜》第2,134位。

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