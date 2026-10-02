屯門帝御星濤平台花園戶335萬沽　高位接火棒　五年慘輸4成｜多圖

二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓成交。入伙逾4年的屯門掃管笏帝御星濤，屋苑有一房連花園戶最新以335萬元蝕沽。據悉，上手業主5年前樓市高峰時以568萬買入，是次轉手帳蝕233萬元或貶值41%。



一房連花園戶335萬沽

晉誠地產姚頌溏表示。是次成交為屯門帝御星濤1座低層8室，實用面積278平方呎，屬一房，連202平方呎平台花園，景觀為向南，望內園景。原業主最初以360萬元叫價放盤，經議價25萬元後，終以335萬元沽出，成交呎價12,050元。

↓↓屯門帝御星濤1座低層8室↓↓

5年帳蝕233萬

至於，新買家為外區上車客。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為355萬元，最新成交價與估價相同。

據知，原業主在2021年8月以568萬買入，持貨至今5年轉手，帳面蝕讓233萬元，單位期內貶值41%。

屯門帝御系列新盤。（蔡正邦攝）

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