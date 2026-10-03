叡璟II今次輪價單推售129伙　暫沽44伙

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」，今日（3日）次輪價單推售129伙，以及招標形式推售53伙。項目截票後經核實，最終累收32,265個購樓意向登記，認購逾249倍。截收的32,265票中，A組佔4,594票，B組佔27,671票，今日買家出席率高達9成。



市場消息指，截至中午12時半，該盤暫沽44伙。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，項目次輪出席買家當中，約15%為大手買家及投資客；約30%為本區分支家庭；約30%為換樓客；約25%為內地客、國際專才、以及海歸人士。

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次輪盡推價單第3號129伙

「叡璟II」周六次輪價單銷售129伙，以及招標形式推售53伙。銷售當日細分A組、B組，當中A組提供90伙，最多可買4伙，B組共提供39伙，最多可買 2伙。

當中以價單形式推售129伙標準單位，實用面積306至714平方呎，包括35伙1房、58伙2房，以及36伙3房，折實價由563.8萬至1,503.6萬元，折實呎價18,048至22,251元。

至於招標形式推售單位包括6伙三房、17伙三房套工作間連洗手間單位、17伙三房套連儲物房及工作間連洗手間單位、3伙平台特色戶，以及10伙頂層特色戶。

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