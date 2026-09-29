叡璟II加價2%加推129伙　入場563萬　周六次輪價單連招標賣182伙

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」，加推價單第3號，涉及129伙，折實平均呎價19,962元，入場價563.8萬元。發展商表示，如撇除樓層、座向、景觀等因素，今批單位較價單第2號有約2%提價。另落實本周六次輪價單推售129伙，以及招標形式推售53伙。



加推129伙 較價單第2號提價2%

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，是次加推價單第3號涉及129伙，單位位於第5A座及第5B座，包括35伙一房、58伙兩房、以及36伙三房。實用面積由306至714平方呎，單位售價由671.1萬元至1,790萬元，呎價由21,484至26,488元。扣除最高16%折扣，折實售價563.8萬至1,503.6萬元，折實呎價18,048至22,251元，以折實價計逾12億元。

入場單位為第5B座8樓D單位，屬一房，實用面積307平方呎，扣除最高16%折扣，折實售價563.8萬元，折實呎價18,365元。

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢（右二）

本周六次輪盡推價單第3號129伙

另落實本周六次輪價單銷售129伙，以及招標形式推售53伙。當中以價單形式推售129伙標準單位，盡推價單第3號的所有單位。銷售當日細分A組、B組，當中A組提供90伙，最多可買4伙，B組共提供39伙，最多可買 2伙

至於招標形式推售單位包括6伙三房、17伙三房套工作間連洗手間單位、17伙三房套連儲物房及工作間連洗手間單位、3伙平台特色戶，以及10伙頂層特色戶。

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